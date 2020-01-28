В автобусе Луцк-Киев отказались выключить российский сериал, а возмущенных высадили

Волонтер Ярина Чорногуз рассказала, что она вместе с подругой возвращалась в Киев автобусом из Луцка, где только что похоронила своего парня Николая Сорочука – 22-летнего военнослужащего, который погиб 22 января на Донбассе.

Девушек возмутил сериал российского производства, который транслировали в автобусе. Они подошли к водителю и попросили переключить, однако мужчина отказался это делать.

– Я вернулась и объяснила все людям, и важно ли им смотреть российское кино, предлагала его выключить. На нас начала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии и ей безразлично на каком языке и мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала. Остальная часть автобуса просто промолчала, – рассказала Ярина.

В результате конфликта девушки вышли из автобуса посреди трассы.

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– Нас двоих, волонтера авиаразведки и медика, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше спокойно смотреть российское кино, – написала Черногуз.

В компании-перевозчика заявили, что, мягко говоря, шокированы поступком водителя. Также добавили, что на каждый рейс выдают флешку с украинскими лентами.

– Администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими лентами, поэтому нам непонятно как русскоязычный фильм появился на экране автобуса. Наша позиция однозначна: подобные ситуации позорны и не должны повторяться, – отметили в компании.

Ранее Факты ICTV писали, что на итальянском шоу ведущий назвал Украину “малой Россией”. В посольстве заявили, что требуют извинений и коррекции телепередачи.