В автобусі Луцьк-Київ відмовилися виключити російський серіал, а обурених висадили

Волонтер Ярина Чорногуз розповіла, що вона разом з подругою поверталася до Києва автобусом з Луцька, де поховала свого хлопця Миколу Сорочуку – 22-річного військовослужбовця, який загинув 22 січня на Донбасі.

Дівчат обурив серіал російського виробництва, який транслювали в автобусі. Вони підійшли до водія та попросили переключити, однак чоловік відмовився це робити.

– Я повернулася і пояснила все людям, чи важливо їм дивитися російське кіно, пропонувала його вимкнути. На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала з Італії, бо їй байдуже якою мовою та ми вбивці, їздимо на війну, вона нас туди не посилала. Інша частина автобуса просто промовчала, – розповіла Ярина.

В результаті конфлікту дівчата вийшли з автобуса посеред траси.

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– Нас двох, волонтера авіарозвідки та медика, дорослі зрілі люди, громадяни України, на чолі з водієм погодилися висадити посеред траси, щоб далі спокійно дивитися російське кіно, – написала Чорногуз.

У компанії-перевізника заявили, що, м’яко кажучи, шоковані вчинком водія. Також додали, що на кожен рейс видають флешку з українськими стрічками.

– Адміністрація видає на кожен автобус флешки з українськими стрічками, тому нам незрозуміло як російськомовний фільм з’явився на екрані автобуса. Наша позиція однозначна: подібні ситуації ганебні та не повинні повторюватися, – зазначили в компанії.

Раніше Факти ICTV писали, що на італійському шоу ведучий назвав Україну “малою Росією”. У посольстві заявили, що вимагають вибачень та корекції телепередачі.