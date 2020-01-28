ЕС выделит Украине €26 млн на земельную реформу

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в Брюсселе подписал правительственное соглашение с Европейской комиссией о финансировании программы поддержки развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине объемом €26 млн.

Документ подписали в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Читайте: Рада может начать рассмотрение закона о рынке земли в феврале – Арахамия

Эти средства ЕС будут направлены на:

объединение государственного земельного кадастра и государственного реестра прав, реформы учреждений и системы землепользования;

проведение реформ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий;

обеспечение доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ.

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10), который подразумевает внедрение рынка земли в Украине.