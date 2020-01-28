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Факты / Украина / Бизнес и финансы

ЕС выделит Украине €26 млн на земельную реформу

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в Брюсселе подписал правительственное соглашение с Европейской комиссией о финансировании программы поддержки развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине объемом €26 млн.

Документ подписали в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

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Эти средства ЕС будут направлены на:

  • объединение государственного земельного кадастра и государственного реестра прав, реформы учреждений и системы землепользования;
  • проведение реформ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий;
  • обеспечение доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ.

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10), который подразумевает внедрение рынка земли в Украине.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

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