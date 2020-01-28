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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

ЄС виділить Україні €26 млн на земельну реформу

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у Брюсселі підписав урядову угоду з Європейською комісією про фінансування програми підтримки розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні обсягом €26 млн.

Документ підписали в рамках засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

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Ці кошти ЄС будуть спрямовані на:

  • об’єднання державного земельного кадастру та державного реєстру речових прав, реформи установ та системи землекористування;
  • проведення реформ у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій;
  • забезпечення доступу малих фермерських господарств до фінансування шляхом запровадження грантових програм.

Нагадаємо, 13 листопада 2019 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який передбачає впровадження ринку землі в Україні.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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