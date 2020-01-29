155 законов и 144 нарушения: как работала Рада ІХ созыва

Лаборатория законодательных инициатив опубликовала мониторинг деятельности Верховной Рады ІХ созыва за первые две сессии.

За период 1-2 сессии в целом принято 155 законов, предыдущий созыв за этот же период принял 140 законов.

Поэтому турборежим не такой уж турбо, поскольку в Раде VIII созыва не было однофракционного большинства, а на формирование коалиции было потрачено несколько первых недель.

Если вам казалось, что депутаты ІХ созыва злоупотребляют практикой принятия законов в первом чтении и в целом, то это также не соответствует действительности.

Только 41 закон из 155 принят в целом в первом чтении, а депутаты VIII созыва в таком режиме приняли аж 87 из 140 законов.

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Однако депутаты ІХ созыва слукавили несколько в другом: 71 из 114 принятых во втором чтении законов готовились ко второму чтению с сокращенными сроками подготовки.

Наиболее ошибочной практикой работы ІХ созыва оказалось нарушение регламента в части соблюдения сроков для ознакомления депутатов с сопроводительными документами, в частности – сравнительных таблиц ко второму чтению.

С нарушениями сроков принято 144 из 150 законов. С такими же нарушениями за аналогичный период предшественники приняли 123 из 140 законов.

Напомним, в ноябре 2019 года депутатам Верховной Рады не выплатили почти 3 млн грн из-за прогулов заседаний комитетов и неучастие в голосованиях.

Источник: Лаборатория законодательных инициатив