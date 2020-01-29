155 законів і 144 порушення: як працювала Рада ІХ скликання

Лабораторія законодавчих ініціатив опублікувала моніторинг діяльності Верховної Ради ІХ скликання за перші дві сесії.

За період 1-2 сесії в цілому ухвалено 155 законів, попереднє скликання за цей же період ухвалило 140 законів.

Тому турборежим не такий уже й турбо, оскільки в раді VIII скликання не було однофракційної більшості, а на формування коаліції було витрачено кілька перших тижнів.

Якщо вам здавалося, що депутати ІХ скликання зловживають практикою ухвалення законів у першому читанні та в цілому, то це також не відповідає дійсності.

Лише 41 закон із 155 ухвалено в цілому у першому читанні, а депутати VIII скликання в такому режимі ухвалили аж 87 із 140 законів.

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Однак депутати ІХ скликання схитрили дещо в іншому: 71 із 114 ухвалених у другому читанні законів готувалися до другого читання зі скороченими строками підготовки.

Найбільш хибною практикою роботи ІХ скликання виявилося порушення регламенту в частині дотримання строків для ознайомлення депутатів із супровідними документами, зокрема – порівняльних таблиць до другого читання.

Із порушеннями строків ухвалено 144 із 150 законів. Із такими ж порушеннями за аналогічний період попередники ухвалили 123 із 140 законів.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року депутатам Верховної Ради не виплатили майже 3 млн грн через прогули засідань комітетів та неучасть у голосуваннях.

Джерело: Лабораторія законодавчих ініціатив