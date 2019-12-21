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Факты / Украина / Политика

Турборежим монобольшинства: итоги Верховной Рады ІХ созыва

Верховная Рада IX созыва закрыла последнее пленарное заседание в этом году. Насколько продуктивными были нардепы в 2019-м и сработал ли турборежим – в материале Фактов ICTV.

Верховна Рада

Верховная Рада IX созыва вскоре пойдет на новогодние каникулы. 20 декабря 2019 года – последний сессионный день накануне новогодних праздников. В следующий раз парламентарии соберутся под куполом 14 января 2020 года.

Факты ICTV подводят итоги четырех месяцев работы депутатов – что успели напринимать в турборежиме, эффективными ли оказались депутаты и какие законопроекты перенесли на следующий год.

Что успели депутаты за четыре месяца?

83% принятых законопроектов принадлежат президентской партии Слуга народа. К такому выводу пришли эксперты Комитета избирателей Украины.

Это неудивительно, поскольку в Раде сформировалось так называемое монобольшинство, что позволяет президентской партии самостоятельно принимать решения. Благодаря этому парламент за четыре месяца успел выполнить немало предвыборных обещаний.

  • Сняли неприкосновенность с народных депутатов. В сентябре депутаты проголосовали за изменения в Конституцию, а в декабре приняли дополнительные правки, которые регулируют механизмы ответственности нардепов.
  • Вернули ответственность чиновников за незаконное обогащение. Так, имущество коррупционеров должно быть конфисковано, а разоблачитель махинации может получить денежное вознаграждение.
  • “Слуги народа” также, как и обещали, перезагрузили Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судов.

Монобольшинство еще не залог успеха

Несмотря на турборежим и наличие монобольшинства, парламентарии оставили ряд важных законодательных инициатив на следующий год.

В частности, законопроект о рынке земли во втором чтении так и не рассмотрели. К нему поступило около 5 тыс. поправок, а заседания аграрного комитета каждый раз затягиваются до ночи. В последний раз спикер парламента Дмитрий Разумков поручил комитету завершить рассмотрение всех поправок до 10 января.

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Кроме того, обещанная легализация игорного бизнеса не была осуществлена. Зато в декабре этот законопроект отправили на доработку.

– Пытались через турборежим продавить предвыборные обещания, но выполнили не все. Ждем, что они пойдут дальше. Среди того, что забыли – пакет законов о народовластии, о местном и всеукраинском референдуме, – добавляет политолог Андрей Золотарев.

Не такой уж и турборежим?

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отмечает, что турборежим – это преувеличение. По данным их организации, за три месяца эта Рада опережала предыдущую лишь на 12 принятых законопроектов. Зато страдает их качество – 52% законопроектов получают отрицательные выводы Минфина.

– Уровень так называемого финансового популизма, когда депутаты регистрируют законопроекты, которые не имеют шансы быть воплощенными, значительно возрос. В 2015-2016 годах наша организация критиковала парламент прошлого созыва за то, что 32-33% законопроектов были заблокированы Минфином.

Среди негативных тенденций эксперт называет также голосование вслепую и отсутствие плана принятия законов, а соответственно – и законодательных приоритетов.

– Достаточно широкое распространение получает практика голосования, когда документы почти не читают. Примером может служить Избирательный кодекс, который был принят Верховной Радой. С таким сложным документом вряд ли смогло ознакомиться большинство нардепов.

Столкновения и конфликты нардепов

Не обошлось в этой Раде и без конфликтов. Самый большой камень преткновения – законопроект об открытии рынка земли. Его оппоненты блокировали трибуну, срывали заседания и мешали выступлениям депутатов на аграрном комитете.

Доходило и до драк. В последний раз на комитете произошла стычка Ильи Кивы и депутата со Слуги народа Андрея Мотовиловца. В частности, нардепы из Оппозиционной платформы пытались блокировать заседание.

Не гладко и внутри президентской партии. Недавно журналисты стали свидетелями драки между “слугами народа” Максимом Бужанский и Гео Леросом. Как потом рассказывала Ирина Верещук, причиной стало “своеобразное чувство юмора” последнего.

Все держится на рейтинге Зеленского?

Политолог Золотарев уверен – монобольшинство все еще держится за счет рейтинга президента.

– Он перекрывает просчеты руководства фракции, некоторые действия депутатов.

Если рейтинг снизится, конфликтные ситуации внутри фракции перейдут из плоскости тактических просчетов в стратегические проблемы, уверен эксперт. Он предупреждает, оппозиционные партии, которые сегодня горячо выступают против введения рынка земли, могут объединиться в противостоянии с фракцией президента.

– Вопрос времени, когда противники партии власти сплотятся по известному принципу Вместе и отца бить легче.

Недоразумения с правительством

Среди недостатков первых месяцев работы Верховной Рады Алексей Кошель называет низкие показатели принятия правительственных законопроектов. В частности, депутаты голосуют за законопроекты Кабмина Гончарука втрое меньше, чем голосовали за законопроекты Кабмина Гройсмана и вдвое меньше – Яценюка.

– Это один из ключевых критериев в оценке работы парламента. При парламентско-президентской модели, когда есть правящее монобольнство, процент поддержки правительственных законопроектов должен быть достаточно высоким. Не 14% как сейчас, а как минимум 70-80%.

Так, эксперт приводит в пример законопроект о рынке земли, когда вместо правительственного за основу приняли проект депутатов.

– Надо налаживать механизмы сотрудничества, позволяющие вводить среднесрочное или долгосрочное планирование. Возвращаться к идее совместного плана законодательной работы между правительством и парламентом с указанием последовательности и четкого срока принятия законопроектов.

По количеству интриг, стычек и курьезов этот парламент точно не отличается от предыдущих. Впрочем, принятые законопроекты свидетельствуют, что, по крайней мере, сейчас Слуга народа готова выполнять предвыборные обещания. Будет ли держать эту тенденцию президентская партия в следующем году и не объединиться ли против нее опозиция – увидим уже скоро.

Лилия Ященко

Фото: Getty Images

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