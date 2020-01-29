PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Депутатам не выплатили почти 3 млн грн из-за прогулов

В ноябре 2019 года депутатам Верховной Рады не выплатили почти 3 млн грн из-за прогулов заседаний комитетов и неучастие в голосованиях.

Больше всего прогульщиков во фракции ОПЗЖ: там 50% нардепов не получили депутатских начислений.

Больше всего голосований на заседаниях в ноябре пропустил представитель от Слуги народа Александр Дубинский (93,3%).

В ноябре 23 народных депутата без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более чем 50% заседаний комитетов, в состав которым их выбрали.

В частности, заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от ОПЗЖ Юлия Левочкина пропустила 100% заседаний комитета 78,4% голосований на заседаниях парламента.

Читайте: Язык не поворачивается сказать, что чиновникам надо увеличить зарплату – Разумков

Размер расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий в 2019 году составил 38 тыс. 20 грн в месяц.

К слову, премьер-министр Алексей Гончарук поручил пересмотреть зарплаты топ-менеджеров и наблюдательных советов госпредприятий.

Источник: Чесно

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка