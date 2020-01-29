Депутатам не выплатили почти 3 млн грн из-за прогулов

В ноябре 2019 года депутатам Верховной Рады не выплатили почти 3 млн грн из-за прогулов заседаний комитетов и неучастие в голосованиях.

Больше всего прогульщиков во фракции ОПЗЖ: там 50% нардепов не получили депутатских начислений.

Больше всего голосований на заседаниях в ноябре пропустил представитель от Слуги народа Александр Дубинский (93,3%).

В ноябре 23 народных депутата без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более чем 50% заседаний комитетов, в состав которым их выбрали.

В частности, заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от ОПЗЖ Юлия Левочкина пропустила 100% заседаний комитета 78,4% голосований на заседаниях парламента.

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Размер расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий в 2019 году составил 38 тыс. 20 грн в месяц.

К слову, премьер-министр Алексей Гончарук поручил пересмотреть зарплаты топ-менеджеров и наблюдательных советов госпредприятий.

Источник: Чесно