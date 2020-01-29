Марина Кудерчук, которая с ноября 2019 года занимала должность заместителя губернатора Запорожской области, 29 января назначена председателем Госкино Украины.

Что известно о ней – далее в краткой биографии.

Кудерчук родилась 31 марта 1980 года в поселке Михайловка Запорожской области.

Имеет высшее экономическое и юридическое образование, также в 2016 году окончила Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (магистр государственного управления).

Свободно владеет украинским и русским, английским – на уровне общения.

В 2001-2002 годах работала менеджером, а затем юристом ООО Агросинтез-Холдинг в родной Михайловке.

2003-2005 гг. – государственный налоговый инспектор в налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Жовтневом районе Запорожья.

С конца 2005 года до июля 2012-го была старшим, а затем главным налоговым ревизором-инспектором в Государственной налоговой службе Запорожской области.

С августа 2013 года до июня 2016-го занимала различные должности в Департаменте экологии и природных ресурсов Запорожской ОГА, а затем в экологической инспекции.

В марте 2017 года она стала заместителем директора киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье, а в феврале 2019 – его директором.

С 7 ноября 2019 года – заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации.

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Декларация Кудерчук

В электронной декларации Кудерчук за 2018 год указан дом в Михайловке площадью 89,13 кв. м, которым владеет на правах совместной собственности. Банковские счета, автомобили и наличные средства не указаны.

Единственный доход за 2018 год – это зарплата директора киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье (106 689 грн).

Напомним, 29 января Марина Кудерчук назначена новым председателем Госкино.

Предыдущий председатель Госкино Украины Филипп Ильенко подал в отставку в августе 2019 года.

Фото: Марина Кудерчук