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Факти / Україна

Біографія Марини Кудерчук – що відомо про голову Держкіно

Марину Кудерчук, яка з листопада 2019 року обіймала посаду заступника губернатора Запорізької області, 29 січня призначено головою Держкіно України.

Що відомо про неї – далі у короткій біографії.

  • Кудерчук народилася 31 березня 1980 року у селищі Михайлівка Запорізької області.
  • Має вищу економічну та юридичну освіту, також у 2016 році закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (магістр державного управління).
  • Вільно володіє українською та російською, англійською – на рівні спілкування.
  • У 2001-2002 роках працювала менеджером, а потім юристом ТОВ Агросинтез-Холдинг у рідній Михайлівці.
  • 2003-2005 рр. – державний податковий інспектор у податковій міліції Державної податкової інспекції у Жовтневому районі Запоріжжя.
  • З кінця 2005 року до липня 2012-го була старшим, а потім головним податковим ревізором-інспектором у Державній податковій службі Запорізької області.
  • З серпня 2013-го до червня 2016 року обіймала різні посади у Департаменті екології та природних ресурсів Запорізької ОДА, а потім в екологічній інспекції.
  • У березні 2017 року вона стала заступником директора Кіноконцертного залу імені Довженка у Запоріжжі, а у лютому 2019 – його директором.
  • З 7 листопада 2019 року – заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Марина Кудерчук

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Декларація Кудерчук

В електронній декларації Кудерчук за 2018 рік зазначений будинок в Михайлівці площею 89,13 кв. м, яким володіє на правах спільної власності. Банківські рахунки, автомобілі та готівкові кошти не вказані.

Єдиний дохід за 2018 рік – це зарплата директора кіноконцертного залу імені Довженка в Запоріжжі (106 689 грн).

Нагадаємо, 29 січня Марину Кудерчук призначено новим головою Держкіно.

Попередній голова Держкіно України Пилип Іллєнко подав у відставку в серпні 2019 року.

Фото: Марина Кудерчук

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