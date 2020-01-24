Семь лет тюрьмы может грозить создателям ботоферм, а не журналистам – Бородянский

В законопроекте о дезинформации не прописано заключение в тюрьму журналиста.
Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в эфире программы Свобода Савика Шустера.
– Семь лет тюрьмы дается за систематическое распространение дезинформации. То есть, если вы организовали ботоферму, – сказал он.
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Министр также добавил, что проект закона состоит из четырех частей, касающихся наказания за дезинформацию, медиаобразования, самоуправления для журналистов и создания индекса доверия.
К слову, Бородянский призвал присоединяться к публичному обсуждению законопроекта о дезинформации, которое начнется в ближайшее время.
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