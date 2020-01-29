ГБР показало видео, как Чорновол перелезает через забор – ей светит 5 лет

Народный депутат VIII созыва Татьяна Черновол незаконно проникла на территорию Государственного бюро расследований, перебравшись через забор с колючей проволокой.

Действия экс-нардепа сопровождались особой дерзостью, Черновол оказала сопротивление представителю власти, прекращавшему хулиганские действия указанного лица, объясняют в ГБР.

После этого бывшая народная избранница попыталась бросить в заместителя директора ГБР Александра Бабикова мобильный телефон, когда тот проводил брифинг в актовом зале.

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Следователи ведомства начали досудебное расследование, Чорновол грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.

Как сообщалось, Чорновол силой вывели с брифинга ГБР. Она со своей стороны заявила, что ее били и у нее повреждена нога.