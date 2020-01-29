ДБР показало відео, як Чорновол перелазить через паркан – їй світить 5 років

Народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол незаконно потрапила на територію Державного бюро розслідувань, перебравшись через паркан із колючим дротом.

Дії екс-нардепа супроводжувалися особливою зухвалістю, Чорновіл чинила опір представникові влади, який припиняв хуліганські дії вказаної особи, пояснюють у ДБР.

Після цього колишня народна обраниця спробувала кинути в заступника директора ДБР Олександра Бабікова мобільний телефон, коли той проводив брифінг в актовій залі.

Читайте: У мене не було договірних стосунків з Януковичем – заступник голови ДБР Бабіков

Слідчі відомства розпочали досудове розслідування, Чорновол загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.

Як повідомлялося, Чорновол силою вивели з брифінгу ДБР. Вона зі свого боку заявила, що її били та у неї пошкоджено ногу.