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Факти / Україна

ДБР показало відео, як Чорновол перелазить через паркан – їй світить 5 років

Народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол незаконно потрапила на територію Державного бюро розслідувань, перебравшись через паркан із колючим дротом.

Дії екс-нардепа супроводжувалися особливою зухвалістю, Чорновіл чинила опір представникові влади, який припиняв хуліганські дії вказаної особи, пояснюють у ДБР.

Після цього колишня народна обраниця спробувала кинути в заступника директора ДБР Олександра Бабікова мобільний телефон, коли той проводив брифінг в актовій залі.

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Слідчі відомства розпочали досудове розслідування, Чорновол загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.

Як повідомлялося, Чорновол силою вивели з брифінгу ДБР. Вона зі свого боку заявила, що її били та у неї пошкоджено ногу.

Джерело: ДБР

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