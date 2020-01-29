Депутатам не виплатили майже 3 млн грн через прогули

У листопаді 2019 року депутатам Верховної Ради не виплатили майже 3 млн грн через прогули засідань комітетів та неучасть у голосуваннях.

Найбільше прогульників у фракції ОПЗЖ: там 50% нардепів не отримали депутатських нарахувань.

Найбільше голосувань на засіданнях у листопаді пропустив представник від Слуги народу Олександр Дубінський (93,3%).

У листопаді 23 народні депутати без поважних причин не брали особистої участі у більш ніж 50% засідань комітетів, до складу яких їх обрали.

Зокрема, заступниця голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, депутатка від ОПЗЖ Юлія Льовочкіна пропустила 100% засідань комітету 78,4% голосувань на засіданнях парламенту.

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Розмір витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, 2019 року становив 38 тис. 20 грн на місяць.

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив переглянути зарплати топ-менеджерів і наглядових рад держпідприємств.

Джерело: Чесно