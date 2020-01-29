Кравцов получит компенсацию за досрочное увольнение с Укрзализныци

Уволенный с должности председателя Укрзализныци Евгений Кравцов сообщил, что получит немалую компенсацию за досрочное расторжение трудового договора. О какой сумме идет речь пока неизвестно.

– Если говорить на моем любимом юридическим языке: вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не маленькая, скажу сразу. Но это – решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту, – написал Кравцов в Facebook.

Он также отметил, что у наблюдательного совета компании не было формальных оснований для принятия решения об увольнении и подчеркнул, что почти все ключевые показатели эффективности были выполнены досрочно и прогнозируемо.

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Евгений Кравцов добавил, что компания сейчас переживает одни из своих лучших времен практически по всем показателям. Он поблагодарил команду за работу и поддержку.

Напомним, 28 января Кабмин согласовал увольнение Евгения Кравцова с должности главы Укрзализныци.

Фото: Евгений Кравцов