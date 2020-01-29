Кравцова уволили с должности главы Укрзализныци

Кабмин 28 января согласовал увольнение Евгения Кравцова с должности главы Укрзализныци, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания правительства.

– Мы сегодня согласовали увольнение руководителя Укрзализныци. Это важный шаг для перезагрузки такой крупной государственной компании, – отметил он.

По его словам, на эту вакантную должность будет объявлен новый конкурс.

При этом Гончарук не сказал, переведен ли Кравцов на работу в Мининфраструктуры.

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Ранее в СМИ появилась информация, что наблюдательный совет АО Укрзализныця согласовал увольнение Кравцова с занимаемой должности и рассматривал два варианта: перевод на работу в Мининфраструктуры (по его заявлению) и расторжение контракта по инициативе набсовета.

Напомним, Евгений Кравцов работал в Укрзализныце с января 2015 года.

Сначала был советником гендиректора, затем директором по реформированию, правовой и имущественной политике, а 7 октября 2015 года вошел в первый состав правления компании.

Председателем правления Укрзализныци правительство назначило Кравцова 10 января 2019 года.

30 декабря 2019 года Кравцов обратился к наблюдательному совету компании с просьбой прервать контракт в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.