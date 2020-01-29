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Факти / Україна

Кравцов отримає компенсацію через дострокове звільнення з Укрзалізниці

Звільнений з посади голови Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що отримає чималу компенсацію за дострокове розірвання трудового контракту. Про яку суму йдеться поки невідомо.

– Якщо казати моєю улюбленою юридичною мовою: вчора було ухвалене рішення дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику. Вона не мала, скажу одразу. Але це – рішення акціонера. Зі свого боку, я був готовий продовжити роботу у транспортному секторі без грошових виплат за контрактом, – написав Кравцов у Facebook.

Він також зазначив, що у наглядової ради компанії не було формальних підстав для ухвалення рішення про звільнення і наголосив, що майже всі ключові показники ефективності було виконано достроково і прогнозовано.

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Євген Кравцов додав, що компанія зараз переживає одні зі своїх кращих часів практично за всіма показниками. Він подякував команді за роботу і підтримку.

Нагадаємо, 28 січня Кабмін погодив звільнення Євгена Кравцова з посади голови Укрзалізниці.

Фото: Євген Кравцов 

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