Кравцова звільнили з посади голови Укрзалізниці

Кабмін 28 січня погодив звільнення Євгена Кравцова з посади голови Укрзалізниці, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук за підсумками засідання уряду.

– Ми сьогодні погодили звільнення керівника Укрзалізниці. Це важливий крок для перезавантаження такої великої державної компанії, – зазначив він.

За його словами, на цю вакантну посаду буде оголошено новий конкурс.

При цьому Гончарук не сказав, чи переведено Кравцова на роботу в Мінінфраструктури.

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Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що наглядова рада АТ Укрзалізниця погодила звільнення Кравцова з посади і розглядала два варіанти: переведення на роботу в Мінінфраструктури (за його заявою) та розірвання контракту з ініціативи наглядової ради.

Нагадаємо, Євген Кравцов працював в Укрзалізниці з січня 2015 року.

Спочатку був радником гендиректора, потім директором з реформування, правової та майнової політики, а 7 жовтня 2015 року увійшов до першого складу правління компанії.

Головою правління Укрзалізниці уряд призначив Кравцова 10 січня 2019 року.

30 грудня 2019 року Кравцов звернувся до наглядової ради компанії з проханням припинити контракт у зв’язку з переходом на роботу в публічному державному секторі.