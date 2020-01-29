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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс доллара на 30 января: НБУ понизил гривну

Национальный банк Украины на 30 января понизил курс гривны почти на 13 копеек по отношению к доллару и на 12 копеек по отношению к евро.

За доллар 30 января будут просить 24,84 гривен за доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Читайте: Прогноз на курс доллара: почему начал расти и насколько подорожает

Курс евро составит 27,3253 грн/€.

К слову, Факты ICTV писали, чего ожидать от мировой и украинской экономики в 2020 году.

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