Прогноз на курс доллара утешительный, несмотря на то, что он начал расти. Так, 29 января НБУ повысил официальный курс к 24,72 грн за доллар. Это на 13 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Факты ICTV спросили у эксперта, почему так происходит и чего ожидать украинцам дальше.

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Так, во-первых, повышение курса связано с замедлением притока иностранного капитала в Украину, объясняет экономический эксперт Growford Institute Алексей Кущ.

– Нацбанк снижает учетную ставку – если раньше она была 18%, то сейчас 13,5%. Соответственно, Минфин должен снижать ставку доходности по этим инструментам. Если раньше он размещал под 20% годовых, то сейчас – под 10-12%. Точка спекулятивной прибыли уже не столь очевидна для иностранных финансовых спекулянтов, поэтому приток замедлился.

Во-вторых, влияет и постновогодний период. Январь и февраль, по словам эксперта, в Украине всегда были “вялыми” месяцами с точки зрения притока спекулятивного капитала:

– Сейчас начинается период составления балансов международных финансовых компаний, венчурных, инвестиционных фондов. У них баланс закрывается не так, как у нас, 31 декабря, а несколько позже. Соответственно, они сейчас подсчитывают свою прибыль, принимают решения по поводу открытия или закрытия позиций.

В дальнейшем Алексей Кущ существенного повышения доллара не прогнозирует – если девальвация и случиться, это будет эпизодическая коррекция на 30-40 копеек с откатами назад, ведь НБУ вмешивается в процесс девальвации и удерживает доллар.

– Нацбанк на днях проводил интервенцию по продаже доллара и увидел, что тот начал немного укрепляться, а гривня девальвировать. Если бы он хотел откорректировать курс до экономически обоснованного уровня, он бы не вмешивался в процесс и дал бы гривне девальвировать до отметки 25-25,5 грн за доллар.

К слову, Факты ICTV писали, чего ожидать от мировой и украинской экономики в 2020 году.