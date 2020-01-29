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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара на 30 січня: НБУ знизив гривню

Національний банк України на 30 січня знизив курс гривні майже на 13 копійок стосовно до долара та на 12 копійок стосовно до євро.

За долар 30 січня проситимуть 24,84 гривні за долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Читайте: Прогноз на курс долара: чому почав зростати і наскільки подорожчає

Курс євро складе 27,3253 грн/€.

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