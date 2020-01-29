Національний банк України на 30 січня знизив курс гривні майже на 13 копійок стосовно до долара та на 12 копійок стосовно до євро.
За долар 30 січня проситимуть 24,84 гривні за долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
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Курс євро складе 27,3253 грн/€.
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