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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Цена на газ для населения может снизиться в феврале – Оржель

Цена газа для населения в январе 2020 года уменьшится на 25% по сравнению с январем прошлого года. Она состовит – 5 580 грн за тыс. кб.

В феврале Кабинет министров может снова пересмотреть цену газа в сторону уменьшения.

Об этом во время своего первого брифинга заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

По его словам, на цену положительно повлияло то, что Украина и Европа выходят с избыточными запасами с отопительного периода, фактор наличия транспортировки газа по территории Украины, а также теплая зима.

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– Ожидаем, что положительные тенденции на рынке будут продолжаться и будет возможность пересмотреть цены на газ в сторону уменьшения в феврале, – сказал Оржель.

Как сообщалось, правительство изменило формулу исчисления цены газа для населения, ограничив ее ценой на нидерландском хабе.

Фото: Dreamstime

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