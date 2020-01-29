PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ціна на газ для населення може знизитися у лютому – Оржель

Ціна газу для населення в січні 2020 року зменшиться на 25% у порівнянні з січнем минулого року. Вона складе – 5 580 грн за тис. кб.

У лютому Кабінет міністрів може знову переглянути ціну газу в сторону зменшення.

Про це під час свого першого брифінгу заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель.

За його словами, на ціну позитивно вплинуло те, що Україна і Європа виходять із надлишковими запасами з опалювального періоду, фактор наявності транспортування газу територією України, а також тепла зима.

Читайте: Нафтогаз назвав ціну газу для населення в січні

– Очікуємо, що позитивні тенденції на ринку продовжаться і буде можливість переглянути ціни на газ в сторону зменшення у лютому, – сказав Оржель.

Як повідомлялося, уряд змінив формулу вирахування ціни газу для населення, обмеживши її ціною на нідерландському хабі.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка