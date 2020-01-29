Ціна на газ для населення може знизитися у лютому – Оржель

Ціна газу для населення в січні 2020 року зменшиться на 25% у порівнянні з січнем минулого року. Вона складе – 5 580 грн за тис. кб.

У лютому Кабінет міністрів може знову переглянути ціну газу в сторону зменшення.

Про це під час свого першого брифінгу заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель.

За його словами, на ціну позитивно вплинуло те, що Україна і Європа виходять із надлишковими запасами з опалювального періоду, фактор наявності транспортування газу територією України, а також тепла зима.

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– Очікуємо, що позитивні тенденції на ринку продовжаться і буде можливість переглянути ціни на газ в сторону зменшення у лютому, – сказав Оржель.

Як повідомлялося, уряд змінив формулу вирахування ціни газу для населення, обмеживши її ціною на нідерландському хабі.