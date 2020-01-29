Украинцы оценили качество коммунальных услуг и их стоимость – опрос

По результатам опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг 18-23 декабря 2019 года, среди основных коммунальных услуг украинцы больше всего довольны качеством электроснабжения (76%), еще 22% – не удовлетворены ими.
Более половины респондентов не имеют претензий к газоснабжению, вывозу мусора и снабжению холодной водой, противоположного мнения около 25%.
То, как убирают придомовые территории, устраивает треть опрошенных, а не довольны четверть украинцев.
Услугами теплоснабжения довольны 30%, не довольны – 22%, не пользуются – 45%.
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Качество горячего водоснабжения устраивает только 17%, не довольны столько же опрошенных.
Относительно стоимости коммунальных услуг пользователи наиболее критическими считают тарифы на тепло, газ и горячую воду. Две трети опрошенных считают их высокими.
Цену на электроэнергию около 40% считают средней. Подобная ситуация и с холодным водоснабжением.
Социологическая группа Рейтинг 18-23 декабря 2019 года провела опрос Энергетическая сфера Украины: социологические измерения 2 тыс. респондентов от 18 лет.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.
Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.
Напомним, 24 декабря правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.
Источник: Рейтинг