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Факты / Украина / Общество

В каких областях Украины снизили тарифы на тепло (КАРТА)

На карте Кабмина указано, в каких областях все предприятия сделали перерасчет платежек за отопление и горячую воду.

Таких только шесть – Волынская, Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Харьковская и Тернопольская.

В то же время в инфографике указаны области, где ни одно предприятие не снизило тарифы на тепло – это Черновицкая и Николаевская.

Есть также данные по городам с наибольшим и наименьшим процентом пересчета.

Читайте: Удешевление отопления – первые города, где придут платежки по сниженным тарифам

– Стоимость природного газа снизилась. Но не все теплопоставщики используют исключительно природный газ. Предприятия также могут работать на угле, пеллетах и ​​других материалах, – отмечают в правительстве.

Де в Україні знизили тарифи на тепло

Напомним, 24 декабря правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

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