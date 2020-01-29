В каких областях Украины снизили тарифы на тепло (КАРТА)

На карте Кабмина указано, в каких областях все предприятия сделали перерасчет платежек за отопление и горячую воду.
Таких только шесть – Волынская, Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Харьковская и Тернопольская.
В то же время в инфографике указаны области, где ни одно предприятие не снизило тарифы на тепло – это Черновицкая и Николаевская.
Есть также данные по городам с наибольшим и наименьшим процентом пересчета.
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– Стоимость природного газа снизилась. Но не все теплопоставщики используют исключительно природный газ. Предприятия также могут работать на угле, пеллетах и других материалах, – отмечают в правительстве.
Де в Україні знизили тарифи на тепло
Напомним, 24 декабря правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.