Українці оцінили якість комунальних послуг та їх вартість – опитування

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 18-23 грудня 2019 року, серед основних комунальних послуг українці найбільше задоволені якістю електропостачання (76%), ще 22% – не задоволені ними.
Більше половини респондентів не мають претензій до газопостачання, вивозу сміття та постачання холодної води, протилежної думки близько 25%.
Те, як прибирають прибудинкові території, влаштовує третину опитаних, а не задоволені ним чверть українців.
Послугами теплопостачання задоволені 30%, не задоволені – 22%, не користуються – 45%.
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Якість гарячого водопостачання влаштовує лише 17%, не задоволені ним стільки ж опитаних.
Щодо вартості комунальних послуг користувачі найбільш критичними вважають тарифи на тепло, газ та гарячу воду. Дві третини опитаних вважають їх високими.
Ціну на електроенергію близько 40% вважають середньою. Подібна ситуація і з холодним водопостачанням.
Соціологічна група Рейтинг 18-23 грудня 2019 року провела опитування Енергетична сфера України: соціологічні виміри 2 тис. респондентів від 18 років.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.
Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.
Нагадаємо, 24 грудня уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.
Джерело: Рейтинг