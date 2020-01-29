Українці оцінили якість комунальних послуг та їх вартість – опитування

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 18-23 грудня 2019 року, серед основних комунальних послуг українці найбільше задоволені якістю електропостачання (76%), ще 22% – не задоволені ними.

Більше половини респондентів не мають претензій до газопостачання, вивозу сміття та постачання холодної води, протилежної думки близько 25%.

Те, як прибирають прибудинкові території, влаштовує третину опитаних, а не задоволені ним чверть українців.

Послугами теплопостачання задоволені 30%, не задоволені – 22%, не користуються – 45%.

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Якість гарячого водопостачання влаштовує лише 17%, не задоволені ним стільки ж опитаних.

Щодо вартості комунальних послуг користувачі найбільш критичними вважають тарифи на тепло, газ та гарячу воду. Дві третини опитаних вважають їх високими.

Ціну на електроенергію близько 40% вважають середньою. Подібна ситуація і з холодним водопостачанням.

Соціологічна група Рейтинг 18-23 грудня 2019 року провела опитування Енергетична сфера України: соціологічні виміри 2 тис. респондентів від 18 років.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

Нагадаємо, 24 грудня уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

Джерело: Рейтинг