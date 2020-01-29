В яких областях України знизили тарифи на тепло (КАРТА)

На карті Кабміну вказано, в яких областях всі підприємства зробили перерахунок платіжок за опалення та гарячу воду.
Таких лише шість – Волинська, Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Харківська та Тернопільська.
Водночас в інфографіці вказані області, де жодне підприємство не знизило тарифи на тепло – це Чернівецька та Миколаївська.
Є також дані щодо міст з найбільшим та найменшим відсотком перерахунку.
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– Вартість природного газу знизилася. Але не всі теплопостачальники використовують виключно природний газ. Підприємства також можуть працювати на вугіллі, пелетах та інших матеріалах, – наголошують в уряді.
Де в Україні знизили тарифи на тепло
Нагадаємо, 24 грудня уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.