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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Почему гривна падает после стремительного роста – НБУ назвал причины

Основными причинами ослабления гривны в последние дни является превышение импорта над экспортом в начале года и покупка бизнесом валюты для вывода дивидендов.

Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что Нацбанк не менял политику на валютном рынке и продолжает придерживаться принципов гибкого курсообразования.

– Курс плавающий, он должен соответствовать фундаментальным параметрам и он им соответствует, если вы видите показатели текущего счета и другие макроэкономические показатели, – отметил он.

Дмитрий Сологуб добавил, что регулятор продолжает сглаживать чрезмерные колебания и пополнять резервы.

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Заместитель главы Нацбанка также напомнил, что население с начала 2020 года продало валюты почти на $100 млн.

Напомним, по состоянию на 30 января Нацбанк понизил курс гривны к доллару почти на 13 копеек.

Источник: УНИАН

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