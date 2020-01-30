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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Чому гривня падає після стрімкого зростання – НБУ назвав причини

Основними причинами ослаблення гривні останніми днями є перевищення імпорту над експортом на початку року і купівля бізнесом валюти для виведення дивідендів.

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб повідомив, що Нацбанк не змінював політику на валютному ринку і продовжує дотримуватися принципів гнучкого курсоутворення.

– Курс плаваючий, він повинен відповідати фундаментальним параметрам і він їм відповідає, якщо ви бачите показники поточного рахунку та інші макроекономічні показники, – зауважив він.

Дмитро Сологуб додав, що регулятор продовжує згладжувати надмірні коливання і поповнювати резерви.

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Заступник голови Нацбанку також нагадав, що населення з початку 2020 року продало валюти майже на $100 млн.

Нагадаємо, станом на 30 січня Нацбанк знизив курс гривні до долара майже на 13 копійок.

Джерело: УНІАН

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