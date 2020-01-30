Мы проведем хорошую беседу: Помпео рассказал, о чем будет говорить с Зеленским

Госсекретарь США Майк Помпео проведет в Украине встречу с президентом Владимиром Зеленским по вопросам европейской безопасности.

Он напомнил, что его визит в Украину был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке.

– Мы отправимся и проведем хорошую беседу в Украине с командой и с президентом Зеленским по важным вопросам европейской безопасности, – сказал Помпео.

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Отвечая на вопрос о его послании сотрудникам посольства США в Украине, госсекретарь заявил, что ценит каждого дипломата.

– Мы ценим важные усилия, которые Соединенные Штаты и Украина будут продолжать прилагать вместе в борьбе с коррупцией в этой стране и обеспечивать поддержку, которая необходима украинскому народу для его свободы и независимости.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео прилетит в Киев с официальным визитом 30 января. Кроме Украины, он посетит Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Источник: Госдепартамент