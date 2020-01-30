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Факти / Україна / Політика

Ми проведемо гарну бесіду: Помпео розповів, про що говоритиме з Зеленським

Держсекретар США Майк Помпео проведе в Україні зустріч з президентом Володимиром Зеленським щодо питань європейської безпеки.

Він нагадав, що його візит в Україну був відкладений через загострення на Близькому Сході.

– Ми відправимося і проведемо гарну бесіду в Україні з командою і з президентом Зеленським щодо важливих питань європейської безпеки, – сказав Помпео.

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Відповідаючи на запитання про його послання співробітникам посольства США в Україні, держсекретар заявив, що цінує кожного дипломата.

– Ми цінуємо важливі зусилля, які Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть докладати разом у боротьбі з корупцією в цій країні і забезпечувати підтримку, яка необхідна українському народу для його свободи і незалежності.

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео прилетить до Києва з офіційним візитом 30 січня. Крім України, він відвідає Білорусь, Казахстан та Узбекистан.

Джерело: Держдепартамент 

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