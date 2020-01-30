Дела Майдана расследовали так, что не удалось выйти на заказчика – Рябошапка

Выдача беркутовцев РФ в рамках обмена не препятствует расследованию дел Майдана, потому что они слушаются в суде – просто без самих подсудимых, заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, указав на другие проблемы в этом процессе.

– Почему эти подсудимые четыре года были под стражей без решения суда, сколько бы еще этот процесс продолжался и сколько бы еще они сидели без признания судом их вины, – отметил он.

Рябошапка сказал, что к самому следствию много вопросов – часть материалов просто исчезла, по другим моментам оно просто саботировалось.

– Проблема в том, что следствие до сих пор было таким образом организовано, что не удалось выйти на заказчиков. Поэтому мы видим дела в основном по рядовым исполнителям, милиционерам, судьям или прокурорам, а доказательств того, кто был заказчиком, кто принимал эти решения – мы пока что обществу предоставить не можем, – добавил он.

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В тоже время генпрокурор выразил надежду, что расследование ГБР даст ответы на эти вопросы.

Напомним, ранее исполняющий обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова сообщила, что следствие по делам Майдана усилится.

В частности, предполагается создание отдельного управления и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства.