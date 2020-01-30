Справи Майдану розслідували так, що не вдалося вийти на замовника – Рябошапка

Видання беркутівців РФ у рамках обміну не перешкоджає розслідуванню справ Майдану, тому що вони слухаються в суді – просто без самих підсудних, заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, вказавши на інші проблеми в цьому процесі.

– Чому ці підсудні чотири роки були під вартою без рішення суду, скільки б ще цей процес тривав і скільки б ще вони сиділи без визнання судом їх провини, – зазначив він.

Рябошапка сказав, що до самого слідства багато питань – частина матеріалів просто зникла, по іншим моментам воно просто саботувалося.

– Проблема в тому, що слідство досі було таким чином організовано, що не вдалося вийти на замовників. Тому ми бачимо справи в основному по рядовим виконавцям, міліціонерам, суддям або прокурорам, а доказів того, хто був замовником, хто ухвалював ці рішення – ми поки що суспільству надати не можемо, – додав він.

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Водночас генпрокурор висловив надію, що розслідування ДБР дасть відповіді на ці питання.

Нагадаємо, раніше виконувач обов’язків директора ДБР Ірина Венедіктова повідомила, що слідство у справах Майдану посилиться.

Зокрема, передбачається створення окремого управління та збільшення кількості слідчих, які розслідуватимуть ці провадження.