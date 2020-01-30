PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Киеве ограничат движение из-за визита Помпео – ситуация на дорогах сейчас (КАРТА)

В Киеве с 30 января по 1 февраля могут временно ограничить дорожное движение в связи с визитом государственного секретаря США Майка Помпео.

– Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что с 30 января по 1 февраля в связи с визитом в Украину Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в столице, – говорится в сообщении Управления государственной охраны Украины.

Читайте: Мы проведем хорошую беседу: Помпео рассказал, о чем будет говорить с Зеленским

В пресс-службе ведомства также не исключают вероятности ограничения движения автомобилей на Бориспольском шоссе в четверг, 30 января и в субботу 1 февраля.

Сейчас пробки в Киеве достигли 5-бального уровня. Кроме этого, на дорогах столицы произошло четыри аварии, из-за чего движение еще более усложнилось.

пробки в киеве 30 января

Так, скопление машин образовалось по улице Вадима Гетмана и проспекту Валерия Лобановского.

Также затруднительна ситуация и по Набережному шоссе.

На Левом берегу пробок нет, разве что небольшие тянучки, которые быстро рассосутся.

К слову, Киев занял третье место в Европе по уровню пробок.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка