пробки в киеве 30 января

В Киеве с 30 января по 1 февраля могут временно ограничить дорожное движение в связи с визитом государственного секретаря США Майка Помпео.

– Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что с 30 января по 1 февраля в связи с визитом в Украину Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в столице, – говорится в сообщении Управления государственной охраны Украины.

Читайте: Мы проведем хорошую беседу: Помпео рассказал, о чем будет говорить с Зеленским

В пресс-службе ведомства также не исключают вероятности ограничения движения автомобилей на Бориспольском шоссе в четверг, 30 января и в субботу 1 февраля.

Сейчас пробки в Киеве достигли 5-бального уровня. Кроме этого, на дорогах столицы произошло четыри аварии, из-за чего движение еще более усложнилось.

Так, скопление машин образовалось по улице Вадима Гетмана и проспекту Валерия Лобановского.

Также затруднительна ситуация и по Набережному шоссе.

На Левом берегу пробок нет, разве что небольшие тянучки, которые быстро рассосутся.

К слову, Киев занял третье место в Европе по уровню пробок.