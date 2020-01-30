У Києві з 30 січня до 1 лютого можуть тимчасово обмежити дорожній рух у зв’язку з візитом державного секретаря США Майка Помпео.

– Звертаємо увагу мешканців та гостей Києва на те, що з 30 січня до 1 лютого у зв’язку з візитом в Україну Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці, – йдеться в повідомленні Управління державної охорони України.

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У прес-службі відомства також не виключають ймовірності обмеження руху автомобілів на Бориспільському шосе в четвер, 30 січня і в суботу, 1 лютого.

Наразі затори у Києві досягли 5-бального рівня. Крім цього, на дорогах столиці сталося чотири аварії, через що рух ще більше ускладнився.

Так, скупчення машин утворилося на вулиці Вадима Гетьмана та проспекті Валерія Лобановського.

Також скрутна ситуація і на Набережному шосе.

На Лівому березі заторів немає, лише невеликі тягучки, які швидко розсмокчуться.

До слова, Київ посів третє місце в Європі за рівнем заторів.