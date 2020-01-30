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Факти / Україна

У Києві обмежать рух через візит Помпео – ситуація на дорогах зараз (КАРТА)

У Києві з 30 січня до 1 лютого можуть тимчасово обмежити дорожній рух у зв’язку з візитом державного секретаря США Майка Помпео.

– Звертаємо увагу мешканців та гостей Києва на те, що з 30 січня до 1 лютого у зв’язку з візитом в Україну Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці, – йдеться в повідомленні Управління державної охорони України.

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У прес-службі відомства також не виключають ймовірності обмеження руху автомобілів на Бориспільському шосе в четвер, 30 січня і в суботу, 1 лютого.

Наразі затори у Києві досягли 5-бального рівня. Крім цього, на дорогах столиці сталося чотири аварії, через що рух ще більше ускладнився.

пробки в киеве 30 января

Так, скупчення машин утворилося на вулиці Вадима Гетьмана та проспекті Валерія Лобановського.

Також скрутна ситуація і на Набережному шосе.

пробки киев

На Лівому березі заторів немає, лише невеликі тягучки, які швидко розсмокчуться.

До слова, Київ посів третє місце в Європі за рівнем заторів.

Фото: Dreamstime

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