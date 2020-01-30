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Факты / Украина

Украина ввела безвиз для британцев до 2021 года

С 31 января 2020 года в Украине вводят временный безвизовый режим для граждан Великобритании.

Согласно указу президента Владимира Зеленского, британцы смогут приезжать в Украину без виз до 31 января 2021 года.

– Ввести на период с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, – гласит текст указа.

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Указ был издан с целью развития и реализации принципов партнерства между Украиной и Великобританией.

Он вступает в силу с дня опубликования. Кабинет министров должен принять меры, которые выплывают из указа.

К слову, 22 января Верхняя палата парламента Великобритании поддержала проект закона о выходе страны из ЕС.

Источник: Офис президента

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