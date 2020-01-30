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Факти / Україна

Україна ввела безвіз для британців до 2021 року

З 31 січня 2020 року в Україні вводять тимчасовий безвізовий режим для громадян Великої Британії.

Згідно з указом президента Володимира Зеленського, британці зможуть приїжджати в Україну без віз до 31 січня 2021 року.

– Ввести на період з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, – свідчить текст указу.

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Указ був виданий з метою розвитку і реалізації принципів партнерства між Україною та Великою Британією.

Він набуває чинності з дня опублікування. Кабінет міністрів повинен вжити заходів, які випливають з указу.

До слова, 22 січня Верхня палата парламенту Великої Британії підтримала проект закону про вихід країни з ЄС.

Джерело: Офіс президента

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