Украина останавливает авиасообщение с Китаем на месяц – даты последних рейсов

Из Китая в международный аэропорт Борисполь будет осуществлено еще три рейса. Однако после этого авиасообщение закроют на месяц из-за вспышки коронавируса.

– На сегодня на карантин не было поставлено ни одного самолета, но мы готовы к этому, есть карантинные стоянки, куда при необходимости будут отбуксированы самолеты, – рассказал заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению аэропорта Борисполь Олег Струк.

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Он добавил, авиакомпании прекращают осуществлять авиасообщение с Китаем.

– Мы получили сообщение от авиакомпаний об остановке прямых рейсов с Китаем. Мы еще ожидаем 3 рейса авиакомпаний МАУ и SkyUp 31 января, 2 и 4 февраля. После этого прямых рейсов в Китай в течение месяца не будет, – заявил Струк.

Ранее мы писали, что компания МАУ из-за коронавируса в Китае выполнит рейсы в эту страну, чтобы забрать пассажиров.