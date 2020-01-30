Україна зупиняє авіасполучення з Китаєм на місяць – дати останніх рейсів

З Китаю до міжнародного аеропорту Бориспіль буде здійснено ще три рейси. Проте після цього авіасполучення закриють на місяць через спалах коронавірусу.

– Станом на сьогодні на карантин не було поставлено жодного літака, але ми готові для цього, є карантинні стоянки, куди за потреби будуть відбуксовані літаки, – розповів заступник генерального директора з інженерно-технічного забезпечення аеропорту Бориспіль Олег Струк.

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Він додав, авіакомпанії припиняють здійснювати авіасполучення з Китаєм.

– Ми отримали повідомлення від авіакомпаній про зупинку прямих рейсів з Китаєм. Ми ще очікуємо 3 рейси авіакомпаній МАУ і SkyUp 31 січня, 2 та 4 лютого. Після цього прямих рейсів до Китаю протягом місяця, що базуються у Борисполі не буде, – заявив Струк.

Раніше ми писали, що компанія МАУ через коронавірус у Китаї виконає рейси до цієї країни, щоб забрати пасажирів.