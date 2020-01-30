Украинцы назвали президента и правительство главными двигателями положительных реформ – соцопрос

Большинство украинцев назвали президента Владимира Зеленского главным двигателем реформ в стране, на втором месте – правительство Гончарука. Люди также уверены, что положительные изменения в стране в большинстве тормозят олигархи и чиновники.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, что были обнародованы в среду, 29 января.

В рамках социсследования респондентам нужно было ответить на вопрос – двигатель или тормоз реформ? И разделить на две категории предложенные варианты. К каждой категории разрешалось определить не больше пяти вариантов.

В итоге 50,9% респондентов ответили, что больше всего реформам в Украине препятствуют олигархи, 43,1% назвали чиновников и 22,2% – парламентскую фракцию Европейская солидарность.

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В то же время президента Владимира Зеленского в качестве движителя выбрали 60,1% опрошенных. 37% считают таковым правительство, а 29,7% – фракцию Слуга народа в Верховной Раде.

Исследование проводилось 6–11 декабря 2019 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, среди 2018 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

28 января Верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметили высокий темп реформ в Украине, достигнутый правительством Гончарука за пять месяцев работы.

Напомним, результаты исследования Фонда Демократические инициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова свидетельствуют, что большинство украинцев хотят, чтобы руководители государства и государственные чиновники в рабочее время разговаривали на государственном языке – украинском.