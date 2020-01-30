Більшість українців назвали президента Володимира Зеленського головним рушієм реформ в країні, на другому місці – уряд Гончарука. Люди також впевнені, що позитивні зміни в країні гальмують переважно олігархи та чиновники.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, що були оприлюднені в середу, 29 січня.

В рамках соцдослідження респондентам потрібно було відповісти на запитання – рушій або гальмо реформ? І розділити на дві категорії запропоновані варіанти. До кожної категорії дозволялося визначити не більше п’яти варіантів.

У підсумку 50,9% респондентів відповіли, що найбільше реформам в Україні перешкоджають олігархи, 43,1% назвали чиновників і 22,2% – парламентську фракцію Європейська солідарність.

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Водночас президента Володимира Зеленського як рушія вибрали 60,1% опитаних. 37% вважають таким уряд, а 29,7% – фракцію Слуга народу у Верховній Раді.

Дослідження проводилося 6-11 грудня 2019 року в усіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей, серед 2018 респондентів старше 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

28 січня Верховний представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Жозеп Боррель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначили високий темп реформ в Україні, досягнутий урядом Гончарука за п’ять місяців роботи.

Нагадаємо, результати дослідження Фонду Демократичні ініціативи спільно із соціологічною службою Центру Разумкова свідчать, що більшість українців хочуть, щоб керівники держави та державні чиновники у робочий час розмовляли державною мовою – українською.