Чиновники должны в рабочее время разговаривать на украинском языке – опрос

Результаты исследования фонда Демократические инициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова свидетельствуют, что большинство украинцев хотят, чтобы руководители государства и государственные чиновники в рабочее время разговаривали на государственном языке – украинском.

– 80,5% респондентов согласны с тем, что руководство Украины и госчиновники должны в рабочее время разговаривать на государственном языке, – говорится в исследовании.

При этом только 14,8% опрошенных с этим не согласны и 4,7% – затруднились с ответом.

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Исследование проводилось 13-18 декабря 2019 года во всех регионах Украины кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте с 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, до сентября 2020 года Министерство культуры, молодежи и спорта планирует запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка.

Источник: фонд Демократические инициативы