Депутат от Слуги народа Евгений Брагарь официально подал заявление на волонтерку Анастасию Конфедерат, в которой возник конфликт с водителями автобуса из-за российского сериала.
28 января волонтер Ярина Чорногуз рассказала, что она вместе с подругой Анастасией Конфедерат возвращалась в Киев автобусом из Луцка, где только что похоронила своего парня Николая Сорочука – 22-летнего военнослужащего, который погиб 22 января на Донбассе.
Девушек возмутил сериал российского производства, который транслировали в автобусе. Они подошли к водителю и попросили переключить, однако мужчина отказался это делать.
– Заявление подано из-за высказываний Анастасии Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Это высказывание является дискриминацией по языковому признаку, – написал нардеп.
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Он добавил, что не имеет значения, какой именно язык дискриминируют.
– При дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такая же. Ксенофобии и дискриминации не место в Украине, – подчеркнул он.
Евгений Брагарь обратился к фирме перевозчику Winew с призывом прекратить любые притеснения водителя рейса.
Водителей, которые работали на маршруте, не увольняли, а лишь отстранили от работы на время служебного расследования.
Ранее Факты ICTV писали, что на итальянском шоу ведущий назвал Украину “малой Россией”. В посольстве заявили, что требуют извинений и корректировки телепередачи.