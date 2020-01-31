Депутат від Слуги народу Євгеній Брагар офіційно подав заяву на волонтерку Анастасію Конфедерат, у якої виник конфлікт з водіями автобусу через російський серіал.

28 січня волонтер Ярина Чорногуз розповіла, що вона разом з подругою Анастасію Конфедерат поверталася до Києва автобусом з Луцька, де поховала свого хлопця Миколу Сорочука – 22-річного військовослужбовця, який загинув 22 січня на Донбасі.

Дівчат обурив серіал російського виробництва, який транслювали в автобусі. Вони підійшли до водія та попросили переключити, однак чоловік відмовився це робити.

– Заяву подано щодо висловлювань Анастасію Конфедерат про те, що російська мова не повинна лунати в Україні. Це висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою, – написав нардеп.

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Він додав, що немає значення, яку саме мову дискримінують.

– За умови дискримінації української чи будь-якої іншої мови реакція була б така сама. Ксенофобії та дискримінації не місце в Україні, – наголосив він.

Євгеній Брагар звернувся до фірми перевізника Winew із закликом припинити будь-які утиски водія рейсу.

Водіїв, які працювали на маршруті, не звільняли, а лише відсторонили від роботи на час службового розслідування.

Раніше Факти ICTV писали, що на італійському шоу ведучий назвав Україну “малою Росією”. У посольстві заявили, що вимагають вибачень та корекції телепередачі.