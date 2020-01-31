Державний секретар США Майк Помпео завітав в Україну в рамках свого турне Східною Європою.

У Києві у нього була низка зустрічей, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

За підсумками зустрічі Зеленський та Помпео дали спільну конференцію, де наголосили на торгово-економічній співпраці, підтримці територіальної цілісності та суверенітету України та американських інвестиціях в Україну.

Окрім того, зранку 31 січня Помпео взяв участь у вшануванні пам’яті загиблих на Донбасі у Михайлівському Золотоверхому монастирі.

До слова, на початку січня він мав завітати в Україну, але візит зірвався через загострення кризи на Близькому Сході, коли в Іраку обстріляли посольство США.

Факти ICTV розповідають, навіщо Помпео приїжджав в Україну та як це може бути пов’язано з імпічментом Дональда Трампа у США.

Офіційна ціль – підтримка у протистоянні Росії

В офіційному повідомленні прес-служби Державного департаменту йдеться, що Помпео завітав, щоб підкреслити підтримку США щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

Напередодні Майк Помпео нагадав в одному зі своїх інтерв’ю, що США зобов’язались захищати український суверенітет в обмін на відмову від ядерної зброї. Він також наголосив, що Штати мають низку інтересів в Україні, адже наша країни – великий торговельний партнер.

– Україна перебуває на кордоні між демократією і тиранією в крайній східній точці Європи. Це нація, яка відмовилася від своєї ядерної зброї в кінці Холодної війни, і Америка взяла на себе зобов’язання допомагати їй у захисті суверенітету, — зазначив він.

Неофіційна – імпічмент Трампа

Візит представника США в Україну відбувся на фоні активної фази слухань щодо імпічменту Дональда Трампа у Сенаті.

Нагадаємо, Сенат заслухає докази обох сторін, після чого голосуватиме за звільнення президента США. Для цього потрібно набрати 67 голосів із 100. Втім, зараз у Сенаті засідають 47 демократів та 53 республіканці, що зводить до мінімуму відставку Трампа.

Але напередодні візиту Помпео в Україну захист президента США змінив свою стратегію, наполягаючи на тому, що навіть якщо Трамп використав військову допомогу для тиску на Україну у своїх особистих інтересах, це не може бути підставою для імпічменту. Основний аргумент у тому, що переобрання Трампа – це суспільне благо, а тому його дії задля перемоги зумовлені національними інтересами.

– Оскільки захист змінив стратегію, ймовірно, американська сторона попросила Україну та Офіс президента не коментувати цю тему і не робити заяв, щоб не нашкодити процесу, – говорить політолог Ігор Рейтерович.

Він додає, в обмін могли пообіцяти військову, фінансову або ж дипломатичну допомогу.

– Оптимальний варіант зараз – щоб жодних нових заяв не лунало, ніхто і нічого не коментував, а говорили лише про Україну, яка протистоїть Росії, а не про Україну як фактор внутрішньополітичного життя США.

Тож чи хвилює когось Україна?

Примітним виглядає також приїзд держсекратаря на фоні його скандального висловлювання щодо України.

Журналістка американської радіостанції NPR Мері Луїз Келлі заявляє, що після інтерв’ю з чиновником запитала у нього про звільнення екс-посла України Марі Йованович, після чого держсек перейшов на крик, виголосивши фразу – Думаєш, що американців хвилює Україна?

– Ця тема для американських політиків дратівлива – у них вже почалась активна фаза передвиборчої кампанії, а їх постійно відволікають на імпічмент, з’являються якість нові дані – ті ж заяви Шокіна, інтерв’ю Луценка американських виданням, відсутність єдиної позиції навіть з боку України, – говорить політолог.

Так, американське видання Los Angeles Times зазначає, що після скандалу з Помпео Україна сподівається почути від США підтвердження, що вони досі на нашому боці, адже сигнали з Вашингтона – суперечливі.

Візит Зеленського у Білий дім

Під час спільної прес-конференції Зеленського та Помпео журналісти цікавились у обох, чи обговорювався візит українського президента до Білого дому. Та політики ухилились, відповівши загальними фразами.

– Якщо зараз прозвучить тема про візит, опоненти використають це як звинувачення, що Трамп запропонував дипломатичний хабар – Ви кажете, що тиску не було, а я запрошую вас у Білий дім, – припускає Ігор Рейтерович.

Експерт впевнений, це питання відкладуть до того моменту, коли Україна перестане грати таку роль у внутрішньополітичній боротьбі США.

Кадрові питання – після рішення Сенату

Після звільнення Марі Йованович досі не призначено посла США в Україні. Зараз його обов’язки виконує Вільям Тейлор. Окрім того, після того, як Курт Волкер пішов, посада спецпредставника США також вакантна.

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Але і ці питання, впевнений політолог, вирішуватимуть після рішення Сенату щодо імпічменту американського президента. Втім, це не будуть консультації з приводу кадрових призначень, а скоріш, конкретна пропозиція.

– Якщо раніше відбувались консультації, Україна могла висловити свої застереження, то зараз це буде в контексті інформування.

Експерт також зазначає, що після закінчення процедури імпічменту питання України не зникне з американського простору:

– Україна фігуруватиме як елемент перевиборчої боротьби у США – збільшувати підтримку чи ні, допомагати чи ні, протистояти Росії чи ні. Увага до нас буде прикута і після завершення процедури.

Куди далі?

Окрім України, Майк Помпео завітає до Білорусі, Казахстану та Узбекистану. Зокрема, у Білорусі 1 лютого він зустрінеться з президентом Олександром Лукашенком та міністром закордонних справ Володимиром Макєєвим.

А в Узбекистані 3 лютого Помпео візьме участь у зустрічі міністрів п’яти країн Центральної Азії, зокрема Казахстану, Киргизької Республіки, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Анонсуючи своє турне, Помпео у Twitter заявив, що їде з метою утвердження американських пріоритетів у Європі та Центральній Азії.

Та американське видання Foreign policy заявляє, що тур Помпео покликаний розвіяти припущення щодо зміни політики адміністрації Трампа на фоні його взаємодії з Росією.

– Політика адміністрації Трампа зазнала критики через примирливу риторику президента Дональда Трампа щодо Росії та її лідера Володимира Путіна, – пише видання.

Як би не планувала Україна, але вона опинились в епіцентрі американської політики. Тому зараз важливо обернути цю “популярність” на свою користь.

Лілія Ященко