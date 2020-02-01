Местные выборы и контроль над границей: Ермак о теме нормандской встречи

Помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что местные выборы на Донбассе состоятся в октябре. Политик считает, что Украина сможет договориться об этом на следующей встрече в нормандском формате.

– Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы по украинским законам, прошли по всей территории Украины в конце октября, – сказал он.

Ермак отметил, что по украинскому законодательству невозможно провести выборы, если на территориях находятся иностранные вооруженные формирования, поэтому на нормандской встречи украинская сторона будет поднимать вопрос контроля над границей до выборов.

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– У меня, как и у всех, много вопросов к минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положения, согласно которым граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству, – отметил он

Напомним, что ранее Факты ICTV рассказывали о том, что ТКГ возобновит поиски пропавших безвести на Донбассе.

Источник: KRYM