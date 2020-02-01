Місцеві вибори та контроль над кордоном: Єрмак про тему нормандської зустрічі

Помічник президента України Андрій Єрмак сподівається, що місцеві вибори на Донбасі відбудуться в жовтні. Політик вважає, що Україна зможе домовитися про це на наступній зустрічі у нормандському форматі.

– Вже через три місяці буде наступна зустріч лідерів в нормандському форматі. Я сподіваюся, що вона відбудеться, і я дуже сподіваюся, що Україна прийде на цю зустріч з новим пакетом домовленостей. Сподіваюся, що ми зробимо такі кроки для того, щоб місцеві вибори, за українським законом, пройшли на всій території України у кінці жовтня, – сказав він.

Єрмак зауважив, що за українським законодавством неможливо провести вибори, якщо на територіях перебувають іноземні збройні формування, тому на нормандській зустрічі українська сторона підійматиме питання контролю над кордоном до виборів.

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– У мене, як і у всіх, багато питань до Мінських угод, але це єдиний документ, який сьогодні узгоджений, підписаний, і там дійсно є положення, згідно з яким кордон передається після виборів. Президент Зеленський сказав в Парижі, що ми не можемо з цим погодитися, тому що це суперечить українському законодавству, – зазначив він

Нагадаємо, що раніше Факти ICTV розповідали про те, що ТКГ відновить пошуки зниклих безвісти на Донбасі.

Джерело: KRYM