ТКГ договорилась возобновить поиски пропавших без вести на Донбассе

Участники Трехсторонней контактной группы на заседании в Минске 29 января не пришли к согласию относительно трех новых участков разведения сил и средств на Донбассе, однако предварительно договорились о разведении в районе КПВВ Гнутово.

Встреча Трехсторонней контактной группы была последней, где принял участие Мартин Сайдик. Он передал полномочия специального представителя действующего главы ОБСЕ в ТКГ и в Украине Хайди Грау.

В гуманитарной подгруппе продолжают работу по взаимному освобождения людей, которая была успешно проведена 29 декабря 2019.

– Была достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста, – отметила пресс-секретарь Леонида Кучмы.

Читайте: Сайдик не смог сказать, кому принадлежит Крым

Во время заседания ТКГ украинская сторона четко заявила: решение проблем безопасности – прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установления контроля за рубежом – является основой для выполнения Минских соглашений.

– Мировой опыт урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно, – отметил Леонид Кучма.

Договорились продолжить работу для решения блока вопросов безопасности, которые являются ключевыми для Украины и мирового сообщества.

Ранее Мартин Сайдик заявил, что Россия, вопреки ее заявлениям, является стороной конфликта на Донбассе.

Источник: Дарка Олифер