Нардеп Брагар дал совет пенсионерке: Продайте собаку и оплатите коммуналку

Нардеп от Слуги народа Евгений Брагар во время эфира на канале 112 Украина дал совет пенсионерке Любови Павловне из Аджамки Кировоградской области, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммунальных услуг.

Сначала Брагар предложил ей оформить субсидию, но женщина сказала, что она оформлена и ее не хватает.

А затем посоветовал продать какое-нибудь имущество, например, собаку, если она элитной породы.

– Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить, – сказал Брагар.

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К слову, президент Владимир Зеленский дал задание правительству снизить тарифы на отопление на 25-30% во всех регионах Украины.

Фото: Євген Брагар