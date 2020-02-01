Нардеп Брагар дав пораду пенсіонерці: Продайте собаку і заплатіть комуналку

Нардеп від Слуги народу Євген Брагар під час ефіру на каналі 112 Україна дав пораду пенсіонерці Любові Павлівні з Аджамки Кіровоградській області, як прожити, якщо вся пенсія йде на оплату комунальних послуг.

Спочатку Брагар запропонував їй оформити субсидію, але жінка сказала, що вона оформлена і її не вистачає.

А потім порадив продати будь-яке майно, наприклад, собаку, якщо вона елітної породи.

– Якщо собака у дворі елітної породи, вона може її продати у будь-який момент і спокійно заплатити, – сказав Брагар.

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До речі, президент Володимир Зеленський дав завдання уряду знизити тарифи на опалення до 25-30% в усіх регіонах України.

Фото: Євген Брагар