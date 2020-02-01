Нардеп Брагар дав пораду пенсіонерці: Продайте собаку і заплатіть комуналку
Нардеп від Слуги народу Євген Брагар під час ефіру на каналі 112 Україна дав пораду пенсіонерці Любові Павлівні з Аджамки Кіровоградській області, як прожити, якщо вся пенсія йде на оплату комунальних послуг.
Спочатку Брагар запропонував їй оформити субсидію, але жінка сказала, що вона оформлена і її не вистачає.
А потім порадив продати будь-яке майно, наприклад, собаку, якщо вона елітної породи.
– Якщо собака у дворі елітної породи, вона може її продати у будь-який момент і спокійно заплатити, – сказав Брагар.